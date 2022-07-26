Тарасова: ученицы Тутберидзе будут побеждать даже при новом возрастном цензе

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Этери Тутберидзе сможет воспитать новое поколение чемпионок в фигурном катании, даже несмотря на повышение возрастного ценза.
Тарасова: ученицы Тутберидзе будут побеждать даже при новом возрастном цензе
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«У Тутберидзе все дети уже исполняют каскады «3 + 3» и успешно учат четверные прыжки. Уверена, что повышение возрастного ценза не скажется на результате, у неё точно», — цитирует Тарасову ТАСС.

Тарасова посетила тренировку Тутберидзе на базе в подмосковном Новогорске.

Международный союз конькобежцев (ISU) повысил минимальный возраст фигуристов для допуска к участию во взрослых соревнованиях до 17 лет начиная с сезона-2024/25.

Ученицы Тутберидзе на зимних Олимпиадах 2018 и 2022 годов завоевали четыре медали в женском одиночном катании.

Ранее фигуристка Екатерина Боброва призналась, что хочет попробовать себя в качестве актрисы.

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