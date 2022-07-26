«Матч ТВ»: ЦСКА сделает предложение Нобоа, когда футболист расторгнет контракт с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в ЦСКА.

Переход футболиста в ЦСКА возможен при условии личной договорённости с руководством «Сочи» о прекращении трудовых отношений, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что у руководства «Сочи» есть принципиальное согласие с тренером армейцев Владимиром Федотовым о том, что в столичный клуб не будут переходить игроки южан.

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги.

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее в «Сочи» отреагировали на недовольство Нобоа.