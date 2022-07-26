Потапова обыграла Ван и вышла во второй круг теннисного турнира в Праге
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Россиянка обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 5 минут.
Потапова сделала один эйс и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Ван ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Потапова встретится с китаянкой Чжу Лунь.
Призовой фонд турнира составляет $251 тыс.
Ранее Захарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира в Праге.