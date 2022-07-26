Потапова обыграла Ван и вышла во второй круг теннисного турнира в Праге

Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.

Россиянка обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Потапова сделала один эйс и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Ван ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Потапова встретится с китаянкой Чжу Лунь.

Призовой фонд турнира составляет $251 тыс.

Ранее Захарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира в Праге.