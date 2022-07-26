Потапова обыграла Ван и вышла во второй круг теннисного турнира в Праге

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
Потапова обыграла Ван и вышла во второй круг теннисного турнира в Праге
  • Gettyimages.ru
  • © RvS.Media/Monika Majer

Россиянка обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Потапова сделала один эйс и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Ван ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Потапова встретится с китаянкой Чжу Лунь.

Призовой фонд турнира составляет $251 тыс.

Ранее Захарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира в Праге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить