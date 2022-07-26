Sky Sports: Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш прибыли в тренировочный центр «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.
Sky Sports: Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед»
  • AP
  • © Jon Super

Форвард сборной Португалии по футболу намерен провести переговоры с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом по поводу будущего 37-летнего игрока, сообщает Sky Sports.

Уточняется, что в тренировочном центре также присутствует бывший главный тренер «Манчестера» Алекс Фергюсон.

Португалец пропустил предсезонное турне «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

Ранее Marca сообщила, что тен Хаг хочет убедить Роналду остаться в МЮ.

Португальский футболист дал понять, что хочет присоединиться к клубу, который в сезоне-2022/23 будет играть в Лиге чемпионов.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся в Манчестер, чтобы обсудить своё будущее с руководством МЮ.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить