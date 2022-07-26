Sky Sports: Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед»
- AP
- © Jon Super
Форвард сборной Португалии по футболу намерен провести переговоры с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом по поводу будущего 37-летнего игрока, сообщает Sky Sports.
Уточняется, что в тренировочном центре также присутствует бывший главный тренер «Манчестера» Алекс Фергюсон.
Португалец пропустил предсезонное турне «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
Ранее Marca сообщила, что тен Хаг хочет убедить Роналду остаться в МЮ.
Португальский футболист дал понять, что хочет присоединиться к клубу, который в сезоне-2022/23 будет играть в Лиге чемпионов.
Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду вернулся в Манчестер, чтобы обсудить своё будущее с руководством МЮ.