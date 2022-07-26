Захарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира в Праге

Россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Праге.

Россиянка в первом круге уступила Ализе Корне из Франции со счётом 2:6, 3:6. Игра продолжалась один час 34 минуты.

Захарова сделала два эйса и допустила десять двойных ошибок. Корне ни разу не подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

Призовой фонд турнира составляет $251 тыс.

Ранее сообщалось, что ATP может впервые в истории провести турнир серии «Мастерс» на травяном покрытии.