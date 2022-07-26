Захарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира в Праге
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- © Fot. Wojciech Figurski / 058spor
Россиянка в первом круге уступила Ализе Корне из Франции со счётом 2:6, 3:6. Игра продолжалась один час 34 минуты.
Захарова сделала два эйса и допустила десять двойных ошибок. Корне ни разу не подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.
Призовой фонд турнира составляет $251 тыс.
Ранее сообщалось, что ATP может впервые в истории провести турнир серии «Мастерс» на травяном покрытии.