РПЛ поставила «Динамо» на второе место в турнирной таблице

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сообщили, что были внесены изменения в официальную версию турнирной таблицы национального чемпионата.

«Динамо» занимает второе место, так как при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом» у него лучшая разница забитых и пропущенных мячей», — сообщает пресс-служба РПЛ.

«Динамо» после двух туров чемпионата России набрало четыре очка.

Бело-голубые в игре второго тура разгромили на своём поле столичное «Торпедо» (4:0). Следующим соперником команды Славиши Йокановича станет воронежский «Факел» (30 июля).

Ранее сообщалось, что «Торпедо» обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти в матче с «Динамо».