РПЛ поставила «Динамо» на второе место в турнирной таблице
- РИА Новости
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«Динамо» занимает второе место, так как при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом» у него лучшая разница забитых и пропущенных мячей», — сообщает пресс-служба РПЛ.
«Динамо» после двух туров чемпионата России набрало четыре очка.
Бело-голубые в игре второго тура разгромили на своём поле столичное «Торпедо» (4:0). Следующим соперником команды Славиши Йокановича станет воронежский «Факел» (30 июля).
Ранее сообщалось, что «Торпедо» обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти в матче с «Динамо».