На ВДНХ 30 июля пройдёт фестиваль неолимпийских видов спорта
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
С 12:00 до 16:30 на стадионе в парке «Останкино» пройдут соревнования по алтимату.
С 12:00 до 20:00 на Втором Каменском пруду в вейк-парке ВДНХ пройдут экстремальные заезды и трюковые шоу по вейкбордингу.
На площади Промышленности с 10:00 до 20:00 пройдёт экстремальное шоу на самокатах, а у павильона №57 в 12:00 начнётся экстремальная программа на роликах.
На открытой площадке за павильоном №23 «Москвариум» с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30 будут проходить занятия по йоге.
Все мероприятия будут бесплатными.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.