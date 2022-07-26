На ВДНХ 30 июля пройдёт фестиваль неолимпийских видов спорта, где состоятся показательные выступления на самокатах, вейкборде и роликах, а также шоу-программа по капоэйре.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

С 12:00 до 16:30 на стадионе в парке «Останкино» пройдут соревнования по алтимату.

С 12:00 до 20:00 на Втором Каменском пруду в вейк-парке ВДНХ пройдут экстремальные заезды и трюковые шоу по вейкбордингу.

На площади Промышленности с 10:00 до 20:00 пройдёт экстремальное шоу на самокатах, а у павильона №57 в 12:00 начнётся экстремальная программа на роликах.

На открытой площадке за павильоном №23 «Москвариум» с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30 будут проходить занятия по йоге.

Все мероприятия будут бесплатными.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.