Тренера по фигурному катанию Буянову госпитализировали с коронавирусом

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что была госпитализирована после заболевания COVID-19.
Тренера по фигурному катанию Буянову госпитализировали с коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Коронавирус, лежу в больнице, но я нормально себя чувствую», — цитирует Буянову РИА Новости.

Буянова является тренером олимпийской чемпионки 2014 года Аделины Сотниковой и серебряного призёра чемпионата Европы 2020 года Артура Даниеляна.

2 марта стало известно, что 18-летняя фигуристка Алёна Косторная перешла к Буяновой в ЦСКА от Этери Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году спортсменка уже уходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но по окончании сезона-2020/21 вернулась в «Хрустальный».

Ранее фигуристка Екатерина Боброва призналась, что хочет попробовать себя в актёрстве.

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