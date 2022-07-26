В ЦСКА опровергли уход главы селекционного отдела Мовсесьяна

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что глава селекционного отдела Андрей Мовсесьян покинул команду.

«Мовсесьян ушёл? Нет. Буквально пару часов назад общались с Андреем у него в кабинете. Обсуждали, кто и когда прилетает. И многое другое. Это точно был Андрей», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Мовсесьян был назначен исполняющим обязанности главы селекционного отдела ЦСКА в 2020 году.

В сезоне-2022/23 чемпионата России после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть баллов). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).

Ранее сообщалось, что Мовсесьян покинул пост главы селекционного отдела ЦСКА.