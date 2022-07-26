Источник: Мовсесьян покинул пост главы селекционного отдела ЦСКА

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян покинул свою должность в столичном клубе.

Об этом в программе «Коммент.Шоу» сказали комментаторы Дмитрий Шнякин и Константин Генич.

Мовсесьян был назначен исполняющим обязанности главы селекционного отдела ЦСКА в 2020 году.

В сезоне-2022/23 чемпионата России после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть баллов). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).

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