Источник: Мовсесьян покинул пост главы селекционного отдела ЦСКА
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Об этом в программе «Коммент.Шоу» сказали комментаторы Дмитрий Шнякин и Константин Генич.
Мовсесьян был назначен исполняющим обязанности главы селекционного отдела ЦСКА в 2020 году.
В сезоне-2022/23 чемпионата России после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть баллов). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).
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