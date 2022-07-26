Marca: тен Хаг пытается убедить Роналду остаться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пытается убедить нападающего Криштиану Роналду остаться в клубе.

Тен Хаг пытается убедить Роналду продлить контракт с МЮ и заинтересовать его новым проектом клуба, сообщает Marca.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся в Манчестер, чтобы обсудить своё будущее с руководством МЮ.