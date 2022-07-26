Источник: Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии

Нападающий Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА, продолжит карьеру в Бразилии.

Один из бразильских клубов объявит о подписании Вагнера до конца недели. Сам футболист рассчитывал подыскать себе команду в РПЛ, однако не сумел найти подходящий вариант, сообщает Фабио Алейшо в социальных сетях.

В сезоне-2021/22 Вагнер Лав провёл за «Мидтьюлланд» десять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. 37-летний бразилец уже выступал в составе ЦСКА с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. С армейцами он три раза стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

Ранее агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы Вагнера Лава, рассказал, что футболист готов рассмотреть предложение от столичного клуба.