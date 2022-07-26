Аршавин считает, что выигрыш «Шахтёра» в CAS по легионерам окажет влияние на российские клубы

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что «Шахтёр» подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) на ФИФА.

«То, как действует ФИФА, приведёт к хаосу в футболе. Хочу, чтобы «Шахтёр» выиграл дело, они недовольны. Если ФИФА признает неправоту и закрепит права «Шахтёра», это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он также считает, что ситуация с уходом защитника Гильермо Варелы из «Динамо» не станет единственной. По его словам, чтобы свести риск таких случаев к минимуму, нужно покупать больше российских игроков.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года. Подобная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам из-за ситуации в стране.

Ранее генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин заявил, что клуб планирует подать заявление в CAS с требованием к ФИФА о выплате €50 млн.