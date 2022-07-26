Аршавин считает, что выигрыш «Шахтёра» в CAS по легионерам окажет влияние на российские клубы

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что «Шахтёр» подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) на ФИФА.

«То, как действует ФИФА, приведёт к хаосу в футболе. Хочу, чтобы «Шахтёр» выиграл дело, они недовольны. Если ФИФА признает неправоту и закрепит права «Шахтёра», это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он также считает, что ситуация с уходом защитника Гильермо Варелы из «Динамо» не станет единственной. По его словам, чтобы свести риск таких случаев к минимуму, нужно покупать больше российских игроков.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года. Подобная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам из-за ситуации в стране.

Ранее генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин заявил, что клуб планирует подать заявление в CAS с требованием к ФИФА о выплате €50 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить