The Athletic: Роналду вернулся в Манчестер, чтобы обсудить своё будущее с руководством МЮ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в Манчестер.

В ближайшее время футболист обсудит с руководством и главным тренером команды Эриком тен Хагом своё будущее, сообщает The Athletic. Отмечается, что позиция клуба остаётся неизменной: там надеются, что португалец будет играть важную роль в сезоне-2022/23.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее в «Манчестер Юнайтед» заявили о готовности отпустить Роналду в аренду.