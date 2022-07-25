Червиченко считает, что российским клубам стоит обратить внимание на сербских футболистов

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, легионеры из какой страны сейчас нужны российским клубам.

«Думаю, вполне логично российским клубам сейчас обращать внимание на сербский рынок. Если и брать легионеров, то тех, кто ближе нам по духу, по сознанию. Сербский рынок всегда был перспективным, большое количество сербов играло в самых сильных европейских чемпионатах», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он также заявил, что когда сербские игроки становятся популярными, то они начинают мечтать о топ-клубах, однако на первых порах их можно брать, чтобы раскрыть талант игроков в России. По его словам, сербские клубы работают именно по этой схеме.

«Да, не всегда удаётся продать их сразу в топ-клуб, но это можно делать через Россию», — добавил Червиченко.

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику и капитану сербского «Партизана» Саше Зделару.