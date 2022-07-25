Шакич покинул казанский УНИКС

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Хорват Желько Шакич, форвард казанского УНИКСа, покинул клуб.
Шакич покинул казанский УНИКС
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Отмечается, что хорватский игрок вернётся в литовский «Леткабелис», за который выступал в сезоне-2019/20.

Шакич перешёл в УНИКС из «Автодора» в апреле 2022 года и провёл 13 матчей со средним показателем пять очков, 2,4 подбора и 0,7 передачи за 13 минут 51 секунду игрового времени.

УНИКС в сезоне-2021/22 завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Ранее в УНИКСе сообщили, что хорватский форвард Марио Хезонья принял решение прекратить выступать за команду.

 

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