Петржела: вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал клуб из Санкт-Петербурга самой популярной командой России.

«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» — лучшая команда России и самая популярная. А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Ранее Петржела поделился мнением, что чемпионом России по итогам сезона-2022/23 станет «Зенит».