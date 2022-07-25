Петржела: вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал клуб из Санкт-Петербурга самой популярной командой России.
Петржела: вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» — лучшая команда России и самая популярная. А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Ранее Петржела поделился мнением, что чемпионом России по итогам сезона-2022/23 станет «Зенит».

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