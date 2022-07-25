ATP может впервые в истории провести турнир серии «Мастерс» на травяном покрытии

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Президент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци заявил, что идея проведения турнира серии «Мастерс» на траве имеет смысл.
ATP может впервые в истории провести турнир серии «Мастерс» на травяном покрытии
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Kaspar-Bartke

«Травяной «Мастерс» имеет смысл, особенно на большом и важном рынке Германии, который был теннисным рынком номер один в 1990-х годах. Немцы любят теннис и его историю. То же самое и с рынком Великобритании. Преимущество заключается в том, что игроки уже находятся в Лондоне перед Уимблдоном, однако там проводится Открытый чемпионат Великобритании», — приводит слова Гауденци Tennis Magazin.

Серия «Мастерс 1000» является третьей по престижности в мужском туре после Большого шлема и Итогового турнира ATP. Сейчас турнир состоит из шести игр на твёрдом покрытии и трёх на грунтовом.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP и превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

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