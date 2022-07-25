The Athletic: тен Хаг наказал игрока «Манчестер Юнайтед» за два опоздания

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наказал игрока команды за нарушение дисциплины.
The Athletic: тен Хаг наказал игрока «Манчестер Юнайтед» за два опоздания
  • AP
  • © Peter Dejong

Футболист, чьё имя не раскрывается, дважды опаздывал на командные собрания, после чего главный тренер принял решение исключить его из стартового состава, сообщает The Athletic.

Напомним, что Ральф Рангник возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2021 года. Новым наставником манкунианцев стал Эрик тен Хаг. Специалист работал в «Аяксе».

Ранее сообщалось, что тен Хаг внёс новые правила в распорядок команды.

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