Татьяна Ловец стала тренером по общефизической подготовке в минском ХК «Динамо».

«Ловец — одна из самых известных тренеров в Белоруссии в сфере физической подготовки и спортивной реабилитации», — сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Белоруссии.

Отмечается, что специалист работала в футбольном клубе «Минск», а также с мужскими и женскими национальными сборными по баскетболу. Кроме того, её воспитанниками были центральный нападающий хоккейного клуба «Нью-Джерси Девилз» и сборной Белоруссии Егор Шарангович, призёры олимпийских игр Мария Мамошук и Марина Литвинчук.

Ранее сообщалось, что известный финский голкипер Пекка Ринне займёт пост главного тренера вратарей молодёжной сборной Финляндии по хоккею.