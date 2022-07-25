Ловец стала тренером по общефизической подготовке в минском ХК «Динамо»

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Татьяна Ловец стала тренером по общефизической подготовке в минском ХК «Динамо».
Ловец стала тренером по общефизической подготовке в минском ХК «Динамо»
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Ловец — одна из самых известных тренеров в Белоруссии в сфере физической подготовки и спортивной реабилитации», — сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Белоруссии.

Отмечается, что специалист работала в футбольном клубе «Минск», а также с мужскими и женскими национальными сборными по баскетболу. Кроме того, её воспитанниками были центральный нападающий хоккейного клуба «Нью-Джерси Девилз» и сборной Белоруссии Егор Шарангович, призёры олимпийских игр Мария Мамошук и Марина Литвинчук.

Ранее сообщалось, что известный финский голкипер Пекка Ринне займёт пост главного тренера вратарей молодёжной сборной Финляндии по хоккею.

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