Радимов рассказал, при каких условиях ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, в каком случае ЦСКА может составить конкуренцию команде из Санкт-Петербурга за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Радимов рассказал, при каких условиях ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Конечно, рановато говорить, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, всё может измениться сто раз — впереди ещё 28 туров. Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен — ничего у них не получится», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Зенит» находится на третьем месте с четырьмя баллами.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление клуба в начале сезона чемпионата России.

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