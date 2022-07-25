Черданцев назвал самого солидного легионера РПЛ

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Известный комментатор Георгий Черданцев назвал самого солидного иностранного игрока в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Черданцев назвал самого солидного легионера РПЛ
  • РИА Новости

«Виктор играл в основе «Челси» и «Интера» — одних из сильнейших клубов мира, таких игроков в РПЛ сейчас больше нет. По своему опыту он превосходит даже зенитовских бразильцев. На мой взгляд, Мозес — самый солидный легионер РПЛ», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

По его словам, 31-летний полузащитник выделяется на фоне не только игроков «Спартака», но и всего чемпионата, особенно при нынешнем наборе легионеров.

31-летний хавбек перешёл из «Интера» в столичный клуб в 2020 году. В составе красно-белых за всё время он провёл 46 матчей, забил восемь мячей и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Мозес высказался об отстранении клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от международных соревнований.

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