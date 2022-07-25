Кавазашвили назвал причину низкой посещаемости матчей первых двух туров РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о низкой посещаемости стадионов в первых двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы видим низкую посещаемость сейчас, и с этим ничего не сделать. Закон обратно не повернуть. Лично я уже оформил Fan ID месяц назад. Теперь с гордо поднятой головой могу ходить на футбол», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее в самарских «Крыльях Советов» сообщили, что цена билетов на первый домашний матч чемпионата России по футболу сезона-2022/23 составит восемь рублей.