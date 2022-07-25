Нобоа ответил на вопрос, останется ли он в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своём будущем.

«Не знаю, останусь ли я в «Сочи». У меня ещё год контракта, я больше ничего сказать не могу. Я сейчас не веду ни с кем переговоры. С «Зенитом» насчёт перехода не общаюсь», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

5 июля стало известно, что эквадорский футболист может продолжить карьеру в санкт-петербургском клубе, если Вендел решит покинуть сине-бело-голубых.

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе Кристиана Нобоа из «Сочи» в ЦСКА.