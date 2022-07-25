БК «НН» сменит название на «Пари Нижний Новгород»

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Букмекерская компания PARI и баскетбольный клуб «Нижний Новгород» пролонгировали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится титульным партнёром команды.
БК «НН» сменит название на «Пари Нижний Новгород»
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

Сезон-2022/23 баскетбольный клуб начнёт под названием «Пари Нижний Новгород». Вместе со сменой названия преобразится и фирменный стиль клуба, включая логотип и игровую форму.

Уточняется, что новое соглашение знаменует собой выход на качественно новый уровень взаимодействия. 

10 июня организация расширила партнёрство с футбольным клубом из Нижнего Новгорода. В рамках нового контракта клуб был переименован в «Пари Нижний Новгород» («Пари НН»).

В сезоне-2021/22 «Пари Нижний Новгород» уступил ЦСКА 0:3 в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.

Ранее БК «Зенит» объявил о переходе защитника Томассона.

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