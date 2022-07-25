РИА Новости: стало известно, кого выдвинут на пост генерального секретаря РФС

В Российском футбольном союзе (РФС) планируют выдвинуть кандидатуру Максима Митрофанова на пост генерального секретаря организации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, его кандидатуру выдвинут для утверждения на ближайшей конференции союза. Митрофанов занимал пост директора по развитию РФС.

Напомним, что ранее генеральным секретарём организации являлся Александр Алаев, который является исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.

Ранее Алаев рассказал о реформировании Кубка России.