В «Генке» опровергли информацию о желании «Зенита» подписать защитника Лукуми

В бельгийском «Генке» опровергли информацию о возможном переходе защитника Джона Лукуми в «Зенит».

«Всё это лишь трансферные слухи. Невозможно отвечать на каждое сообщение об интересе к тому или иному игроку», — приводит слова пресс-службы «Генка» «Чемпионат».

На счету защитника пять матчей за сборную Колумбии. В «Генк» он перешёл в 2018 году из «Депортиво Кали». Всего в составе бельгийского клуба Лукуми провёл 105 матчей и забил два мяча.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень конкуренции для «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ.