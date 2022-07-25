В «Генке» опровергли информацию о желании «Зенита» подписать защитника Лукуми

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В бельгийском «Генке» опровергли информацию о возможном переходе защитника Джона Лукуми в «Зенит».
В «Генке» опровергли информацию о желании «Зенита» подписать защитника Лукуми
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Всё это лишь трансферные слухи. Невозможно отвечать на каждое сообщение об интересе к тому или иному игроку», — приводит слова пресс-службы «Генка» «Чемпионат».

На счету защитника пять матчей за сборную Колумбии. В «Генк» он перешёл в 2018 году из «Депортиво Кали». Всего в составе бельгийского клуба Лукуми провёл 105 матчей и забил два мяча.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень конкуренции для «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ.

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