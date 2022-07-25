Медобследование Пиняева в Санкт-Петербурге перенесено на 26 июля

Врач самарских «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил, что медобследование хавбека Сергея Пиняева перенесено на 26 июля.

«Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра. С Пиняевым всё нормально», — цитирует Чачаева ТАСС.

17-летний футболист в данный момент находится в клинике Самарского государственного университета.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Ранее врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, почему Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации.