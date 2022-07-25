Медобследование Пиняева в Санкт-Петербурге перенесено на 26 июля
- РИА Новости
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«Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра. С Пиняевым всё нормально», — цитирует Чачаева ТАСС.
17-летний футболист в данный момент находится в клинике Самарского государственного университета.
20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Ранее врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, почему Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации.