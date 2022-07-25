Борец Ахмед Жилетежев погиб в горах Кабардино-Балкарии

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Борец Ахмед Жилетежев погиб в горах Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном Минспорта.
Борец Ахмед Жилетежев погиб в горах Кабардино-Балкарии
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«Погибший в Приэльбрусье борец вольного стиля Ахмед Жилетежев являлся известным в республике перспективным спортсменом», — сказал собеседник агентства.

Вечером в воскресенье, 24 июля, поступила информация, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник туристической группы из девяти человек, которая не регистрировалась в МЧС, упал в ущелье.

В апреле в результате падения туристов в верховьях горы Мунку-Сардык в Бурятии один человек погиб, другой получил травмы.

Также директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин рассказал в беседе с газетой «Известия» о правилах поведения в горах во время непогоды.

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