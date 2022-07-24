Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в первом тайме матча с «Локомотивом»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча второго тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».

«Не удержали победу, потому что не хватило опыта. В первом тайме плохо играли. Неправильно. Во втором действовали получше. Не получалось ничего в первой половине матча», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» и «Ростов» не смогли выявить победителя. Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена», закончилась со счётом 2:2. Гол Константина Марадишвили в концовке матча спас железнодорожников от поражения.

«Ростов» 29 июля примет на своём поле подмосковные «Химки». «Локомотив» на следующий день сыграет на выезде с петербургским «Зенитом».

Ранее агент Павел Банатин, представляющий интересы Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».

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