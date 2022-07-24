Источник: полузащитник ЦСКА Бистрович близок к переходу в «Лечче»

Хавбек столичного ЦСКА Кристиян Бистрович может продолжить карьеру в итальянском «Лечче».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, переговоры по переходу футболиста находятся в активной стадии и полузащитник близок к подписанию контракта.

В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл восемь матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча, затем перешёл в аренду в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», где отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом в 20 матчах.

Ранее Бистрович поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Владимиром Федотовым.