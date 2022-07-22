Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе команды над «Крыльями Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

«Неплохая игра в нашем исполнении — и в атаке, и в обороне. Удачно и достаточно активно начали. Повели в счёте. На протяжении всего матча сохраняли и давление, и концентрацию. Поздравляю ребят и болельщиков с первой победой в новом сезоне», — цитирует Семака «Чемпионат».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 3:0.

Мячи забили Андрей Мостовой (5-я минута, пенальти), Далер Кузяев (12-я, пенальти), Андрей Мостовой (31-я, дубль).

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов».