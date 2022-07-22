Гребнев считает, что Гонсалес может дать бой Усману Нурмагомедову

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказал мнение, что американский боец Крис Гонсалес может дать бой россиянину Усману Нурмагомедову.

«Мне кажется, Крис Гонсалес может дать бой. Да, в его действиях прослеживаются определённые закономерности, он не очень разнообразный. Но он крепкий, хороший боец, слабых сторон у него не так много. Он может пропустить тейкдаун, но с джиу-джитсу у американца всё неплохо. В ударной технике он довольно жёсткий, последний бой выиграл нокаутом. Но Усман Нурмагомедов лучше во всём. Он техничнее. В этой схватке он фаворит. Но в любом случае такой сильно бьющий противник всегда опасен. Он может попасть, если россиянин немного расслабится, слишком поверит в себя. Но не думаю, что это случится. Тем более, рядом Хабиб — боец, который никогда не недооценивал своих соперников», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев назвал Рашида Магомедова одним из двух добрейших бойцов MMA.