Гребнев считает, что Гонсалес может дать бой Усману Нурмагомедову

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказал мнение, что американский боец Крис Гонсалес может дать бой россиянину Усману Нурмагомедову.
Гребнев считает, что Гонсалес может дать бой Усману Нурмагомедову
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  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

«Мне кажется, Крис Гонсалес может дать бой. Да, в его действиях прослеживаются определённые закономерности, он не очень разнообразный. Но он крепкий, хороший боец, слабых сторон у него не так много. Он может пропустить тейкдаун, но с джиу-джитсу у американца всё неплохо. В ударной технике он довольно жёсткий, последний бой выиграл нокаутом. Но Усман Нурмагомедов лучше во всём. Он техничнее. В этой схватке он фаворит. Но в любом случае такой сильно бьющий противник всегда опасен. Он может попасть, если россиянин немного расслабится, слишком поверит в себя. Но не думаю, что это случится. Тем более, рядом Хабиб — боец, который никогда не недооценивал своих соперников», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев назвал Рашида Магомедова одним из двух добрейших бойцов MMA.

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