Гендиректор ФФККР ответил на вопрос, сохранят ли российские фигуристы квоту после возвращения на международные турниры
- AFP
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«Пока это открытый вопрос. В отличие от того же Китая, мы не сами отказались от участия в чемпионате мира. Поэтому, конечно же, будем бороться за восстановление всех своих прав. Просто, прежде чем поднимать этот вопрос, нужно дождаться допуска», — заявил Коган в интервью RT.
Ранее Коган прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.