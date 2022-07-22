Гендиректор ФФККР ответил на вопрос, сохранят ли российские фигуристы квоту после возвращения на международные турниры

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос, удастся ли российским спортсменам сохранить квоту после возвращения на международные соревнования.

«Пока это открытый вопрос. В отличие от того же Китая, мы не сами отказались от участия в чемпионате мира. Поэтому, конечно же, будем бороться за восстановление всех своих прав. Просто, прежде чем поднимать этот вопрос, нужно дождаться допуска», — заявил Коган в интервью RT.

Ранее Коган прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.