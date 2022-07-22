Источник: в «Алании» потеряли чемпионский кубок 1995 года
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Как сообщает Telegram-канал Baza, копия кубка была утеряна три года назад, когда клуб испытывал проблемы с финансами и сменой руководства.
Отмечается, что бывший главный тренер клуба Валерий Газзаев, который привёл команду к чемпионству, также не знает, где находится награда.
9 июня в «Алании» объявили об уходе всего тренерского штаба. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 владикавказский клуб занял шестое место, набрав 60 очков. В Кубке России подопечные Спартака Гогниева дошли до полуфинала, где уступили «Динамо» со счётом 0:3.
Ранее вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о принципиальном согласии полузащитника Алана Дзагоева перейти в клуб из Владикавказа.