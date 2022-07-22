Источник: в «Алании» потеряли чемпионский кубок 1995 года

Короткая ссылка
Владикавказская «Алания» не может найти кубок чемпиона России 1995 года, который был утерян прежним руководством.
Источник: в «Алании» потеряли чемпионский кубок 1995 года
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Как сообщает Telegram-канал Baza, копия кубка была утеряна три года назад, когда клуб испытывал проблемы с финансами и сменой руководства.

Отмечается, что бывший главный тренер клуба Валерий Газзаев, который привёл команду к чемпионству, также не знает, где находится награда.

9 июня в «Алании» объявили об уходе всего тренерского штаба. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 владикавказский клуб занял шестое место, набрав 60 очков. В Кубке России подопечные Спартака Гогниева дошли до полуфинала, где уступили «Динамо» со счётом 0:3.

Ранее вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о принципиальном согласии полузащитника Алана Дзагоева перейти в клуб из Владикавказа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить