Боец AMC Fight Nights Гребнев назвал Рашида Магомедова одним из двух добрейших бойцов MMA

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался об экс-чемпионе M-1 Global Рашиде Магомедове.
Боец AMC Fight Nights Гребнев назвал Рашида Магомедова одним из двух добрейших бойцов MMA
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Есть же люди, которые просто выходят и зарабатывают деньги. Они не дерутся, чтобы стать чемпионами. Но, учитывая возраст Магомедова, мне кажется, он находится на финальном этапе своей карьеры. У него есть контракт — он будет выходить и показывать всё, на что способен. Возможно, сейчас он делает это из-за любви к MMA или отсутствия финансовой стабильности. Есть же пример того же Забита Магомедшарипова. Насколько понимаю, у него с деньгами всё нормально, поэтому он и решил спокойно уйти. На мой взгляд, они с Рашидом — самые добрейшие бойцы в смешанных единоборствах. У меня складывается впечатление, что Магомедову не доставляет удовольствия бить людей. Возможно, именно это помешало ему стать чемпионом PFL. Там нужна жёсткость, ярость. С другой стороны, посмотрите на его выступления в UFC. Там он смотрелся очень здорово. Тому же Бенэилу Дариушу он не проиграл, а сейчас это пятый номер рейтинга», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев поделился ожиданиями от поединка между Магомедовым и Али Баговым в четвертьфинале Гран-при АСА.

 

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