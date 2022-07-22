Женская команда «Локомотива» примет участие в международном кубке, согласованном УЕФА

Женская команда «Локомотива» примет участие в международном кубке РЖД вместе с клубами из Белоруссии, Казахстана и Сербии.

Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, турнир пройдёт в Москве с 28 по 31 июля на стадионе «РЖД Арена».

В мероприятии примут участие «Локомотив», «Минск», «БИИК-Шымкент» и «Црвена Звезда».

Отмечается, что проведение подобного соревнования поспособствует популяризации женского футбола, а также поможет привлечь дополнительную аудиторию среди болельщиков России и стран-участниц.

Ранее сообщалось, что нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».