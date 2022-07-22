Женская команда «Локомотива» примет участие в международном кубке, согласованном УЕФА

Короткая ссылка
Женская команда «Локомотива» примет участие в международном кубке РЖД вместе с клубами из Белоруссии, Казахстана и Сербии.
Женская команда «Локомотива» примет участие в международном кубке, согласованном УЕФА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, турнир пройдёт в Москве с 28 по 31 июля на стадионе «РЖД Арена».

В мероприятии примут участие «Локомотив», «Минск», «БИИК-Шымкент» и «Црвена Звезда».

Отмечается, что проведение подобного соревнования поспособствует популяризации женского футбола, а также поможет привлечь дополнительную аудиторию среди болельщиков России и стран-участниц. 

Ранее сообщалось, что нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить