Женская команда «Локомотива» примет участие в международном кубке, согласованном УЕФА
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, турнир пройдёт в Москве с 28 по 31 июля на стадионе «РЖД Арена».
В мероприятии примут участие «Локомотив», «Минск», «БИИК-Шымкент» и «Црвена Звезда».
Отмечается, что проведение подобного соревнования поспособствует популяризации женского футбола, а также поможет привлечь дополнительную аудиторию среди болельщиков России и стран-участниц.
Ранее сообщалось, что нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».