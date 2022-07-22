Жигулёв: Абаскаль хотел, чтобы я остался в «Спартаке»

Полузащитник Илья Жигулёв рассказал, почему не получилось подписать контракт со столичным «Спартаком».

«Тренер был доволен и хотел, чтобы я остался в команде, но сказали ждать. Думаю, при большом количестве футболистов со мной не смогли подписать контракт. Я хотел остаться в «Спартаке», но был готов к любому ответу», — цитирует Жигулёва РИА Новости.

Воспитанник краснодарской школы футбола расторг контракт с «Заглембе» 20 апреля по обоюдному согласию сторон. Хавбек перешёл в польский клуб из «Краснодара» в 2021 году. Жигулёв в сезоне-2021/22 в 15 матчах отметился двумя голевыми передачами.

21 июля стало известно, что столичный клуб не будет подписывать контракт с полузащитником, который находился на просмотре у красно-белых.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о тренировках Жигулёва и Павла Маслова.