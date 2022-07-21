Родионенко: гимнастка Симакова не может объяснить, как допинг попал в её организм

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала дисквалификацию Ангелины Симаковой за использование запрещённых препаратов.
Родионенко: гимнастка Симакова не может объяснить, как допинг попал в её организм
  • РИА Новости

«Я не могу объяснить, так же, как и она сама не могла объяснить. Она не принимала специально, она у нас не была в основном составе на сборах, ее привлекали в ЦСКА в Ватутинки и случилась это там, в Ватутинках», — цитирует Родионенко ТАСС.

По словам тренера, спортсменка утверждает, что не принимала запрещенных препаратов.

«Что произошло, что к ней попало, специально или что-то планово — сложно сказать», — добавила Родионенко.

Чемпионка Европы 2018 года по спортивной гимнастике в командных соревнованиях отстранена за наличие в организме запрещенной субстанции: в образце допинг-пробы Симаковой обнаружен фуросемид.

Уточняется, что дисквалификация начинается 2 июня 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

19-летняя Симакова также является серебряным призёром чемпионата мира — 2018 в командных соревнованиях.

Ранее российский боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что если будет доказано использование допинга фигуристкой Камилой Валиевой, то юный возраст спортсменки не сможет её оправдать.

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