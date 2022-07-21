Родриго хочет стать чемпионом России с «Зенитом»

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Бразильский защитник «Зенита» Родриго поделился эмоциями после перехода в команду из Санкт-Петербурга.
Родриго хочет стать чемпионом России с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Это очень важный шаг вперёд, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешёл в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Сейчас нужно направить все силы на работу и сконцентрироваться на нашей цели. Я перешёл в «Зенит», чтобы выигрывать вместе с ним, помогать ему добиваться побед, становиться чемпионом», — цитирует Родриго пресс-служба команды с берегов Невы.

26-летний бразилец признался, что его дебют получился не самым радостным, поскольку «Зенит» не смог переиграть «Химки» (1:1) в матче первого тура чемпионата России по футболу.

Экс-защитник «Сочи» в межсезонье подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3 + 1».

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что у его подопечных не было чёткого взаимопонимания в обороне из-за отсутствия Родриго в матче первого тура чемпионата России с московским «Торпедо».

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