Карацев обыграл Галана и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл венесуэльца Даниэля-Элаи Галана в матче второго круга турнира ATP 500 в Гамбурге.

Россиянин обыграл венесуэльца со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Карацев сделал шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из пяти. Галан сделал один эйс, реализовал два брейк-поинта из трёх и не допустил ни одной двойной ошибки.

Следующим соперником Карацева станет победитель пары Андрей Рублёв (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл литовца Ричардса Беранкиса в первом круге турнира категории ATP-500 в Гамбурге.