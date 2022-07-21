Карацев обыграл Галана и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

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Российский теннисист Аслан Карацев обыграл венесуэльца Даниэля-Элаи Галана в матче второго круга турнира ATP 500 в Гамбурге.
Карацев обыграл Галана и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Pockett

Россиянин обыграл венесуэльца со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Карацев сделал шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из пяти. Галан сделал один эйс, реализовал два брейк-поинта из трёх и не допустил ни одной двойной ошибки.

Следующим соперником Карацева станет победитель пары Андрей Рублёв (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл литовца Ричардса Беранкиса в первом круге турнира категории ATP-500 в Гамбурге.

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