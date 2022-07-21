«Кёльн» обратился к УЕФА с требованием отстранить белорусские клубы от еврокубков

«Кёльн» призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клубы из Белоруссии от участия в еврокубках.

«Кёльн» выступает за либеральность, разнообразие и мирное сосуществование. Поэтому мы решительно осуждаем открыто демонстрируемую близость правительства Белоруссии к России. По этой причине мы призываем УЕФА последовать рекомендации МОК и исключить не только российские клубы, но и белорусские команды из всех европейских соревнований», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В раунде плей-офф Лиги конференции УЕФА немецкий клуб может встретиться с белорусскими БАТЭ, «Гомелем», «Шахтёром» или «Динамо-Минском».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее президент МОК Томас Бах рассказал о причинах отстранения российских спортсменов от международных соревнований.