Юрист «Спартака»: если бы не судебный процесс, о Газизове бы никто не вспоминал
- РИА Новости
«Предполагаю, что 28-го числа придёт представитель Газизова и принесёт ходатайство о том, что он приболел и попросит без него не рассматривать материалы дела. Ему нужен какой-то инфоповод в его нынешнем положении. Без этого бы никто про него не писал и не вспоминал, что он есть», — цитирует Завьялову «Спорт-Экспресс».
С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».
В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.
Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) подала в суд на латиноамериканский филиал GOL TV с требованием выплатить 13 млн рублей.