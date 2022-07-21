Юрист «Спартака»: если бы не судебный процесс, о Газизове бы никто не вспоминал

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Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова высказалась о решении Верховного суда Башкирии отложить рассмотрение иска бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова об оспаривании увольнения из московского клуба на 28 июля.
Юрист «Спартака»: если бы не судебный процесс, о Газизове бы никто не вспоминал
  • РИА Новости

«Предполагаю, что 28-го числа придёт представитель Газизова и принесёт ходатайство о том, что он приболел и попросит без него не рассматривать материалы дела. Ему нужен какой-то инфоповод в его нынешнем положении. Без этого бы никто про него не писал и не вспоминал, что он есть», — цитирует Завьялову «Спорт-Экспресс».

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) подала в суд на латиноамериканский филиал GOL TV с требованием выплатить 13 млн рублей.

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