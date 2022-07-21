Гайич высказался об отъезде легионеров из ЦСКА

Новый защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об отъезде легионеров из московского клуба.

«Сложилась такая ситуация, что мы можем только принять выбор легионеров покинуть команду. Я желаю им только удачи в будущем. Мы же идём с поднятой головой и работаем только над собой. Тот же Эджуке решил, что для него так будет лучше. Уж точно не мне решать, правильно это или нет!» — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Он также заявил, что останется с армейским клубом и нет причин волноваться за его будущее.

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее Гайич заявил, что готов провести в армейском клубе десять лет.