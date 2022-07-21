Эдуард Малофеев рассказал, как его «гнобил» Колосков

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Легендарный тренер Эдуард Малофеев рассказал о взаимоотношениях с почётным президентом Российского футбольного союза (РФС) Вячеславом Колосковым.
Эдуард Малофеев рассказал, как его «гнобил» Колосков
  • РИА Новости
  • © Владимир Родионов

«Знаете, как меня встречало футбольное руководство? Например, Колосков, который гнобил меня. А встречали они одинаково: «Вот сейчас духовно-нравственность пойдёт!» Что, говорю, соскучились, мои хорошие? Воровать-то научились? Давайте теперь работать!» — приводит слова Малофеева Sport24.

Он также вспомнил историю, когда после проигрыша пришёл, радостный, на тренерский совет федерации футбола. По его словам, все удивились такой реакции и подумали, что он сходит с ума.

«Однако всё делалось сознательно — я всегда старался переводить разговор в шутку, разряжать обстановку, чтобы не было натянутости. А затем говорил: «Не обращайте на меня внимания! Не обижайтесь!» — добавил Малофеев.

Малофеев возглавлял команду сборной СССР по футболу с 1984 по 1986 год. Также был главным тренером московского, минского и брестского «Динамо». Под его руководством минское «Динамо» стало чемпионом СССР, а также вышел с национальной командой на чемпионат мира 1986 года.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что не верил в Александра Кержакова на посту главного тренера «Пари Нижний Новгород».

 

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