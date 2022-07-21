ESPN: Харден подписал контракт с «Филадельфией» на два года

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден подписал новый контракт с клубом.

Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём Twitter-аккаунте. Отмечается, что за это время спортсмен заработает $68,6 млн. Также в контракте есть опция, благодаря которой игрок может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

Харден перешёл в «Филадельфию» из «Нетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с участием Бена Симмонса.

Ранее генеральный менеджер «Ники» Олег Храмкин сообщил, что WNBA запретила игрокам подписывать контракты с российскими клубами.