ESPN: Харден подписал контракт с «Филадельфией» на два года

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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден подписал новый контракт с клубом.
ESPN: Харден подписал контракт с «Филадельфией» на два года
  • AP
  • © Matt Slocum

Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём Twitter-аккаунте. Отмечается, что за это время спортсмен заработает $68,6 млн. Также в контракте есть опция, благодаря которой игрок может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

Харден перешёл в «Филадельфию» из «Нетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с участием Бена Симмонса.

Ранее генеральный менеджер «Ники» Олег Храмкин сообщил, что WNBA запретила игрокам подписывать контракты с российскими клубами.

 

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