«Ференцварош» уступил «Словану» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Короткая ссылка
«Ференцварош» проиграл «Словану» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась вничью со счётом 1:2.

В составе «Ференцвароша» на 70-й минуте мяч забил Кристоффер Закариассен. На 81-й минуте Гурам Кашия сравнял счёт, а спустя пять минут Тигран Барсегян удвоил преимущество гостей.

Ответная встреча команд состоится 26 июля на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе.

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Он возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высказался о матчах Лиги чемпионов УЕФА с «Ференцварошем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить