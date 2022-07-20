«Ференцварош» уступил «Словану» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» проиграл «Словану» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась вничью со счётом 1:2.

В составе «Ференцвароша» на 70-й минуте мяч забил Кристоффер Закариассен. На 81-й минуте Гурам Кашия сравнял счёт, а спустя пять минут Тигран Барсегян удвоил преимущество гостей.

Ответная встреча команд состоится 26 июля на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе.

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Он возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высказался о матчах Лиги чемпионов УЕФА с «Ференцварошем».