Свищёв прокомментировал решение Карлсена не играть с Непомнящим за шахматную корону

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с российским гроссмейстером Яном Непомнящим матч за мировую шахматную корону.
Свищёв прокомментировал решение Карлсена не играть с Непомнящим за шахматную корону
  • AP

«Это его право. Магнус может не участвовать по разным соображениям. Может по личным, может по политическим. Регламент не подразумевает, что Магнусу будет засчитано автоматическое поражение и корона перейдёт к Непомнящему. Мы надеемся и желаем Яну победы», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена проводить матч за звание чемпиона мира.

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