Свищёв прокомментировал решение Карлсена не играть с Непомнящим за шахматную корону

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с российским гроссмейстером Яном Непомнящим матч за мировую шахматную корону.

«Это его право. Магнус может не участвовать по разным соображениям. Может по личным, может по политическим. Регламент не подразумевает, что Магнусу будет засчитано автоматическое поражение и корона перейдёт к Непомнящему. Мы надеемся и желаем Яну победы», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена проводить матч за звание чемпиона мира.