Актёр Баринов высказался о возможном переходе Игнатьева в «Локомотив»

Народный артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал новость о подписании форварда Ивана Игнатьева московским клубом.

«Не могу говорить про «Локомотив», поскольку никак не могу понять, во что они играют. Нужен ли Иван Игнатьев или нет, не знаю. Помотался парень туда-сюда. А вдруг «Локомотив» — его место», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что в данном переходе нет никакой системы и логики. По его словам, если он окажется не прав, то признает ошибку.

Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее агент Игнатьева отреагировал на информацию, что футболист подпишет контракт с «Локомотивом»