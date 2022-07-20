Актёр Баринов высказался о возможном переходе Игнатьева в «Локомотив»

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Народный артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал новость о подписании форварда Ивана Игнатьева московским клубом.
Актёр Баринов высказался о возможном переходе Игнатьева в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Не могу говорить про «Локомотив», поскольку никак не могу понять, во что они играют. Нужен ли Иван Игнатьев или нет, не знаю. Помотался парень туда-сюда. А вдруг «Локомотив» — его место», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что в данном переходе нет никакой системы и логики. По его словам, если он окажется не прав, то признает ошибку.

Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее агент Игнатьева отреагировал на информацию, что футболист подпишет контракт с «Локомотивом»

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