СЭ: «Локомотив» подпишет контракт с Игнатьевым

Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Локомотиве».

«Локомотив» подпишет контракт с форвардом Игнатьевым по схеме «1 + 2» до конца недели, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее Цорн рассказал, что Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве».